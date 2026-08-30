ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Monitor: opnieuw tanker beschoten in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 21:32
anp300826166 1
PORTSMOUTH (ANP/AFP) - In de Straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, meldt de Britse maritieme scheepvaartmonitor UKMTO op X. Het schip zou voor de kust van Oman door een "onbekend projectiel" zijn geraakt.
Het incident zou zaterdag twaalf zeemijl ten noorden van de stad Khasab hebben plaatsgevonden. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade, aldus UKMTO. Wie voor de aanval verantwoordelijk was, is tot nu toe onduidelijk. Eerder deze week meldde de monitor ook al een aanval op een olietanker voor de kust van Oman.
Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen op schepen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor het transport van olie, gas en meststoffen uit de landen aan de Perzische Golf.
Tegelijkertijd handhaaft de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens. Volgens Amerikaanse media, waaronder de zender CNBC, hebben de VS sinds medio juli zeker 75 schepen onderschept die de blokkade wilden doorbreken.
loading

POPULAIR NIEUWS

e3e20f5d-ec7b-4daf-abea-a66c96880f57

Dit kost een biertje in Europa

shutterstock_2835746933

Opa en oma vinden het gezellig, het kleinkind niet: 5 dingen die kinderen liever overslaan

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Wat je per leeftijd moet sparen voor je kind: van zwemles en laptop tot collegegeld

shutterstock_2835721131

Dit bedrag kom je als starter gemiddeld tekort voor een koophuis in 2026

shutterstock_2657400799

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

shutterstock_2134006877

Dating-apps en porno beloven eindeloze liefde. In de praktijk krijgen we het tegenovergestelde

Loading