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Trump wil dat overheidsinstantie kritische journalist straft

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 21:51
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders op de communicatiesector opgeroepen een prominente journaliste van de zender NBC News te "straffen". In een bericht op Truth Social viel hij Kristen Welker aan, omdat ze had gezegd dat de president "wisselende resultaten" heeft geboekt met zijn steun aan politieke kandidaten tijdens voorverkiezingen.
Bij de recente voorverkiezingen binnen de Republikeinse Partij werden diverse door Trump gesteunde kandidaten verslagen. Zelf houdt hij vol dat de uitslagen in 98 tot 100 procent van de gevallen in zijn voordeel uitvielen, ook in zijn post op Truth Social van zondag.
In die post schreef Trump dat Welker "vanwege deze opzettelijke onjuistheid bij de FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf". De Federal Communications Commission (FCC) verleent licenties voor radio- en televisiefrequenties en houdt toezicht daarop.
In juni brak Trump abrupt een interview met Welker af toen hij geïrriteerd raakte door haar vragen, met name over de oorlog tegen Iran.
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