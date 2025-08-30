ECONOMIE
Partijleider 50PLUS weet het zeker: 'Nooit meer ruzie in partij'

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:42
DEN HAAG (ANP) - De nieuwe fractievoorzitter van 50PLUS weet het zeker: er zal nooit meer ruzie worden gemaakt binnen de partij die eerder door conflicten verscheurd werd. Volgens oud-politiebaas Jan Struijs verliep de Algemene Ledenvergadering van de partij zaterdag in goede sfeer, "met gesprekken op de inhoud in plaats van op de persoon". In 2023 ging dat nog anders: toen moest de politie nog ingrijpen omdat een ruzie tijdens de ledenvergadering uit de hand liep.
"Wij zijn ervan doordrongen dat het beeld van ruzie aan ons kleeft", zegt Struijs. Hij wil "vooruit kijken" en verwacht dat het niet meer zo uit de hand zal lopen.
De partij presenteert volgende week het verkiezingsprogramma. 50PLUS wil zich onder meer hard maken voor meer inspraak in het nieuwe pensioenstelsel en koopkrachtherstel voor ouderen. Ook moeten er meer seniorenwoningen worden gebouwd.
Na de vorige verkiezingen verdween de partij uit de Tweede Kamer. Struijs is blij als de partij weer terugkeert. Over een gehoopt zetelaantal wil hij niets zeggen.
