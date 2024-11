Taliban Afghanistan verwacht nieuw hoofdstuk na verkiezing Trump

KABUL (ANP/RTR) - De radicaalislamitische Taliban-regering van Afghanistan zei te hopen op een "nieuw hoofdstuk" in de betrekkingen met de Verenigde Staten na de overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen.

De regering hoopt dat de toekomstige regering Trump "realistische stappen" zal zetten die leiden tot concrete vooruitgang in de relatie tussen de twee landen. "En dat beide naties in staat zullen zijn een nieuw hoofdstuk van betrekkingen te openen", meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een bericht op X.

De Verenigde Staten en bondgenoten trokken zich in 2021 uit Afghanistan terug na een jarenlange oorlog tegen de Taliban.