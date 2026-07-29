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Moordverdachte Amsterdam: ik hallucineerde na eten koekjes

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 15:28
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AMSTERDAM (ANP) - De 46-jarige Antonio L., die wordt verdacht van het doden van zijn partner, zegt dat hij door vergiftigde koekjes niet zichzelf was. De man zou de vrouw (45) op 17 april de keel hebben doorgesneden in een woning in de Madurastraat in Amsterdam-Oost. Nadat zij was overleden, belde L. zelf met de politie.
De verdachte vertelde in de rechtbank een onsamenhangend verhaal. Hij bekende de vrouw te hebben gedood. "Ik was niet in staat om te redeneren", zei L. Volgens de verdachte was hij aan het hallucineren en zag hij gezichten. "Dat hallucineren is veroorzaakt, dat heb ik niet zelf gedaan." Hij meende dat het slachtoffer een taser wilde pakken. "Ik was mezelf aan het verdedigen."
Het stroomstootwapen is tot op heden niet gevonden door de politie. De koekjes worden onderzocht. Een ander persoon die er ook van had gegeten, had nergens last van, zei de officier van justitie.
Mes gevonden
In de woning is een mes aangetroffen in de badkamer, dat nog wordt onderzocht. Volgens L. zou er een vechtpartij hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het fatale incident. Echter, daar zijn geen aanwijzingen voor, volgens de officier.
De volgende zitting is gepland op 2 oktober. L. blijft tot die tijd vastzitten. Deskundigen zullen onderzoek doen naar zijn mentale gesteldheid en zijn leefomgeving.
De eerste inleidende zitting werd woensdag gevolgd door familie van het slachtoffer in Italië. Zij keken via een beveiligde videoverbinding mee vanaf de Nederlandse ambassade.
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