Morgen ligt het OV 24 uur plat: NS schrapt stilletjes de stakingscompensatie

Reizigers moeten zich woensdag opmaken voor een landelijke OV-staking die het trein-, bus-, tram- en metroverkeer vrijwel volledig raakt. Bij NS rijden van woensdag 9 september 02.00 uur tot donderdag 10 september 02.00 uur geen reguliere treinen — en wie noodgedwongen een taxi, deelauto of ander alternatief kiest, kan niet langer rekenen op de vroegere tegemoetkoming van maximaal 25 euro.

Geen reguliere NS-treinen

De staking duurt 24 uur en treft niet alleen het spoor. Ook personeel in stads- en streekvervoer legt het werk neer, waardoor reizigers in het hele land met forse uitval rekening moeten houden. NS verwacht donderdag 10 september de normale dienstregeling weer te kunnen opstarten, al kan dat na een landelijke stillegging tijd kosten.

Er is één beperkte uitzondering: de Airportsprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol Airport en Hoofddorp blijft volgens NS rijden, met vier ritten per uur. Voor de rest van het landelijke NS-net geldt: geen reguliere treinen.

De €25-regeling is verdwenen

Juist op een dag waarop veel reizigers op alternatief vervoer zijn aangewezen, is een belangrijke compensatieregeling vervallen. Tot voor kort konden gedupeerde reizigers bij een staking onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen voor alternatief vervoer, tot maximaal 25 euro per dag per persoon.

Die mogelijkheid is sinds 4 september geschrapt. NS verwijst reizigers tijdens de staking nog wel naar de regeling Geld terug bij vertraging, maar dat is iets anders dan een vaste vergoeding voor een taxi of andere vervangende reis.

Wanneer kun je nog geld terugvragen?

Of een claim kansrijk is, hangt nu sterker af van het gebruikte vervoerbewijs en van de vraag of je reis aantoonbaar niet mogelijk was.

Situatie Wat betekent dit waarschijnlijk? Reizen met een voltarief-OV-chipkaart Je kunt via de NS-regeling Geld terug bij vertraging een aanvraag doen, doorgaans op basis van een geregistreerde reis of incheck. Studentenreisproduct of ander reisrecht Ook zonder gewone betaalde treinreis kan in sommige situaties een vergoeding mogelijk zijn, als je kunt aantonen dat je die dag met NS moest reizen en de reis volledig onmogelijk was. Taxi, deelauto of ander alternatief De voormalige vaste vergoeding tot 25 euro voor alternatief vervoer is vervallen; maak daarom niet automatisch kosten in de verwachting dat NS die terugbetaalt. Geen incheck mogelijk door de staking Bewaar bewijsstukken, zoals een screenshot van de reisplanner, een schoolrooster, tentamenoproep of afspraakbevestiging. Die kunnen nodig zijn bij een aanvraag.

Dit kun je vandaag doen

Controleer dinsdagavond én woensdagochtend de NS-app en 9292; de impact kan per vervoerder en traject verschillen.

Werk thuis als dat kan, of plan afspraken om.

Moet je toch reizen? Kijk tijdig naar fiets, auto, deelvervoer of carpoolen — maar reken niet op automatische vergoeding van die extra kosten.

Bewaar screenshots van je geplande route, eventuele uitval en documenten waaruit blijkt waarom je op woensdag moest reizen.

Dien een eventuele claim in via de NS-pagina voor Geld terug bij vertraging en kies de situatie die bij jouw vervoerbewijs past.

De praktische boodschap voor reizigers is daarmee dubbel zuur: woensdag valt het openbaar vervoer grotendeels weg, terwijl de financiële vangnetregeling voor alternatief vervoer juist niet meer beschikbaar is.