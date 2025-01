Moskeeën overwegen stappen tegen Telegraaf om 'anti-moslimhetze'

De samenwerkende regionale Nederlandse moskeekoepels (K9) overwegen juridische stappen tegen De Telegraaf. De reden is "de aanhoudende hetze van de krant tegen moslims, en de opruiende werking die hiervan uitgaat", stellen de koepels zondag.

Als voorbeeld geeft K9 een artikel van begin dit jaar, waarin de krant een oproep van een Utrechtse docent islamitische geschiedenis om kinderen islamitische namen te geven zou neerzetten als een aanmoediging om niet te integreren. "Een absurd statement en feitelijk onjuist. Het is daarnaast een fundamenteel recht om in vrijheid een naam te kiezen. Het verdacht maken van bepaalde keuzes hierin is tendentieus en zelfs bedreigend."

In de kop boven het stuk noemde De Telegraaf de docent 'salafistisch', een term die volgens K9 vaak in een negatieve context wordt gebruikt. De koepels stellen dat de kop is aangepast na "terechte klachten" van de organisatie Muslim Rights Watch Nederland.

Verder halen de koepels ter illustratie nog berichten aan over een Rotterdamse moskee die door De Telegraaf gelinkt wordt aan drugscriminaliteit, en een column waarin staat dat moskeekoepel FIO en organisatie Milli Görus gelieerd zijn aan Hamas. "Het verspreiden van dergelijke ongefundeerde aantijgingen draagt bij aan polarisatie en stigmatiseert de moslimgemeenschap. De K9 roept De Telegraaf dan ook op om te stoppen met deze hetze." Het samenwerkingsverband beraadt zich op juridische stappen indien de krant geen gehoor geeft aan de oproep.