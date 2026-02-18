ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moskeekoepel verduidelijkt: ramadan begint donderdag

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 14:16
anp180226126 1
DEN HAAG (ANP) - De Islamitische Stichting Nederland (ISN) benadrukt dat de eerste vastendag van de maand ramadan op donderdag 19 februari is. In Saudi-Arabië werd dinsdag vastgesteld dat de eerste vastendag woensdag is.
Voor Turkse moslims stond al langer vast dat de vastentijd donderdag zou beginnen. Zij volgen een andere manier van bepalen wanneer de vastenmaand begint dan Saudi-Arabië. ISN is een koepel van 150 Turkse moskeeën, maar volgens een woordvoerder gaan ook veel andere moslims naar ISN-moskeeën.
De Vereniging Imams Nederland kondigde dinsdag aan dat de vastentijd niet woensdag begint, zoals Saudi-Arabië dus concludeerde, maar donderdag. Dit leidde tot verwarring onder Nederlanders die normaal gesproken de berekening van de Saudi's volgen. Op de Facebook-pagina van de Vereniging Imams Nederland uiten tientallen mensen hun ongenoegen.
In Saudi-Arabië is de nieuwe maansikkel die ramadan aankondigt waargenomen. Maar volgens Turkse criteria klopt dat niet en begint ramadan dus een dag later.
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

Loading