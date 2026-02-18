Moskeekoepel verduidelijkt: ramadan begint donderdag

DEN HAAG (ANP) - De Islamitische Stichting Nederland (ISN) benadrukt dat de eerste vastendag van de maand ramadan op donderdag 19 februari is. In Saudi-Arabië werd dinsdag vastgesteld dat de eerste vastendag woensdag is.

Voor Turkse moslims stond al langer vast dat de vastentijd donderdag zou beginnen. Zij volgen een andere manier van bepalen wanneer de vastenmaand begint dan Saudi-Arabië. ISN is een koepel van 150 Turkse moskeeën, maar volgens een woordvoerder gaan ook veel andere moslims naar ISN-moskeeën.

De Vereniging Imams Nederland kondigde dinsdag aan dat de vastentijd niet woensdag begint, zoals Saudi-Arabië dus concludeerde, maar donderdag. Dit leidde tot verwarring onder Nederlanders die normaal gesproken de berekening van de Saudi's volgen. Op de Facebook-pagina van de Vereniging Imams Nederland uiten tientallen mensen hun ongenoegen.

In Saudi-Arabië is de nieuwe maansikkel die ramadan aankondigt waargenomen. Maar volgens Turkse criteria klopt dat niet en begint ramadan dus een dag later.