ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaans geboortecijfer voor het eerst in ruim 10 jaar gestegen

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 14:12
anp180226124 1
MADRID (ANP/AFP) - Het Spaanse geboortecijfer is in 2025 voor het eerst sinds 2014 gestegen. Volgens het nationaal bureau voor de statistiek van Spanje werden er vorig jaar 321.164 baby's geboren. Dat waren 3159 baby's meer dan in het jaar ervoor. De stijging is rond de 1 procent. In 2014 begon het geboortecijfer te dalen en bleef dat doen tot vorig jaar.
Meer baby's betekent niet dat de bevolking toeneemt. Er overleden meer mensen in 2025 dan in 2024. Het land telde 446.982 sterfgevallen.
Spanje telt nu rond de 49,5 miljoen inwoners. Daarvan zijn er 7,2 miljoen buitenlander. De achtereenvolgende Spaanse regeringen hebben meerdere keren veel buitenlanders geregulariseerd. In januari nog kwam de huidige premier Pedro Sánchez met een plan een half miljoen buitenlanders zonder papieren te legaliseren, voornamelijk mensen uit Latijns-Amerika. Volgens Sánchez heeft het land anders onvoldoende arbeidskrachten.
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

Loading