Spaans geboortecijfer voor het eerst in ruim 10 jaar gestegen

MADRID (ANP/AFP) - Het Spaanse geboortecijfer is in 2025 voor het eerst sinds 2014 gestegen. Volgens het nationaal bureau voor de statistiek van Spanje werden er vorig jaar 321.164 baby's geboren. Dat waren 3159 baby's meer dan in het jaar ervoor. De stijging is rond de 1 procent. In 2014 begon het geboortecijfer te dalen en bleef dat doen tot vorig jaar.

Meer baby's betekent niet dat de bevolking toeneemt. Er overleden meer mensen in 2025 dan in 2024. Het land telde 446.982 sterfgevallen.

Spanje telt nu rond de 49,5 miljoen inwoners. Daarvan zijn er 7,2 miljoen buitenlander. De achtereenvolgende Spaanse regeringen hebben meerdere keren veel buitenlanders geregulariseerd. In januari nog kwam de huidige premier Pedro Sánchez met een plan een half miljoen buitenlanders zonder papieren te legaliseren, voornamelijk mensen uit Latijns-Amerika. Volgens Sánchez heeft het land anders onvoldoende arbeidskrachten.