DEN HAAG (ANP) - De Russische ambassade in Den Haag heeft een officieel statement uitgedaan rond de betrokkenheid van medewerkers van defensiebedrijven in de oorlog in Oekraïne. Op X schrijft de missie op gezag van het Kremlin dat "burgers die op directe wijze deelnemen aan vijandelijkheden, zoals het assisteren bij het lanceren van aanvalsdrones, hun recht op bescherming" in oorlogssituaties verliezen. Dat betekent, aldus de ambassade, dat burgers die zich daarin mengen "legitieme militaire doelwitten worden".

NRC onthulde vorige week dat het Hengelose defensiebedrijf Destinus, dat onder meer raketten en drones bouwt die worden gebruikt in Oekraïne, zich actief had bemoeid met het afvuren van drones vanaf Oekraïens grondgebied. Een dag voor die publicatie maakte het bedrijf zelf bekend dat zijn raketten waren ingezet bij de Oekraïense aanvallen op de brug van het Russische vasteland naar de bezette Krim. Die voorvallen leidden tot brede discussie over de rol en betrokkenheid van Nederland en Nederlandse bedrijven in de oorlog.