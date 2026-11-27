TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse marine claimt twee olietankers te hebben teruggehaald die door het Amerikaanse leger waren gestolen, meldt Al Jazeera op basis van het Iraanse persbureau Tasnim. Het is niet duidelijk wanneer de tankers zouden zijn gestolen of teruggehaald.

"De Amerikaanse krijgsmacht heeft twee Iraanse olietankers gestolen, maar onze troepen zijn aan boord gegaan terwijl de bemanningen sliepen en hebben de schepen teruggehaald", aldus de commandant van de Iraanse marine. Hij zei ook dat de Amerikaanse krijgsmacht geld ontvangt van scheepseigenaren in ruil voor het beveiligen van hun doorvaart door de Straat van Hormuz.

Het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz is ernstig verstoord door het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran zegt dat schepen niet veilig door de zeestraat kunnen varen zonder voorafgaand overleg met Teheran, onder meer vanwege de aanwezigheid van zeemijnen. Het maakt regelmatig melding van schepen die worden getroffen door explosies.