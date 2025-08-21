ECONOMIE
Moskou herhaalt: Europees contingent in Oekraïne is onacceptabel

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 13:15
anp210825127 1
MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland heeft herhaald dat het een Europese militaire macht in Oekraïne niet zal aanvaarden. Europese mogendheden praten al geruime tijd over een militaire macht die na een vredesregeling zou moeten patrouilleren in Oekraïne om toezicht te houden. Dit is de insteek van de pro-Oekraïense coalitie van de bereidwilligen. Rusland is fel tegenstander van een Europese troepenmacht op Oekraïens grondgebied.
De coalitie is deze week in overleg getreden met de VS om Oekraïne veiligheidsgaranties te bieden voor het geval er een vredesregeling of bestand met Rusland tot stand komt. De buitenlandminister van Rusland Sergej Lavrov ziet daarin pogingen van Europa en Oekraïne het vredesproces van Donald Trump te saboteren.
Over een eventuele top van de Russische en de Oekraïense presidenten zei Lavrov dat president Vladimir Poetin meermaals heeft gezegd dat hij bereid is met Zelensky te onderhandelen. Maar Oekraïne heeft een wet ingevoerd die onderhandelen met Poetin verbiedt.
