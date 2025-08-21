Flinke rijen bij tallships op tweede dag SAIL

AMSTERDAM (ANP) - De tallships op SAIL in Amsterdam trekken veel bekijks. Op meerdere zeilschepen mogen bezoekers op de tweede dag van het nautische evenement aan boord en dat leidt tot lange rijen. De kades op het SAIL-terrein hebben zich inmiddels gevuld met vele duizenden mensen. Vooral op de Veemkade is het op sommige plekken aan het begin van de middag erg druk.

Eerder op de dag plaatste de organisatie van het nautische evenement bij het marinefregat Zr.Ms. Evertsen al hekken om de rij beter te organiseren. Ook bij de Shabab Oman II is het al sinds de ochtend druk, net als op de driemaster NRP Sagres uit Portugal, de Poolse Dar Mlodziezy en de Nao Victoria uit Spanje. De viermaster B.A.P. Unión uit Peru, die aan de Javakade ligt, is eveneens een publiekstrekker.

De dag begon onder meer met een vlootschouw van varend erfgoed, een optocht van ongeveer honderd historische schepen.

Woensdag kwamen de schepen aan in Amsterdam in de SAIL-In Parade vanuit IJmuiden. De organisatie houdt rekening met zo'n 2,4 miljoen bezoekers.