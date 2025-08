Moskou noemt gesprek met VS-gezant nuttig en constructief

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Moskou noemt de ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff nuttig en constructief. Ze bespraken het conflict in Oekraïne en het verbeteren van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland, aldus het Kremlin.

Het overleg bij Poetin duurde ongeveer drie uur. Het kwam twee dagen voor het verstrijken van de deadline die de Amerikaanse president Donald Trump aan Rusland heeft gesteld om een bestand met Oekraïne te sluiten of nieuwe maatregelen tegemoet te zien. Trump dreigt met economische sancties tegen landen die bijvoorbeeld Russisch gas en olie kopen.

Witkoff vloog op het laatste moment naar Moskou om een doorbraak te zoeken in de 3,5 jaar durende oorlog, die begon met een grootschalige Russische invasie in Oekraïne. De Russische staatstelevisie toonde een kort fragment waarin Witkoff en Poetin elkaar de hand schudden aan het begin van hun ontmoeting in het Kremlin.