Libanese Hezbollah negeert plan regering voor ontwapening

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft verklaard dat een regeringsbesluit om de beweging te ontwapenen "niet bestaat". De regering besloot dat Hezbollah voor het eind van het jaar ontwapend moet zijn. Het leger moet daar een plan voor maken.

Hezbollah noemt dit "een ernstige zonde" die Libanon "berooft van zijn wapens om zich te verdedigen tegen de Israëlische vijand". Volgens Hezbollah ondermijnt het besluit de soevereiniteit van het land en geeft het Israël "vrij spel" om de veiligheid, de politiek, het grondgebied en de toekomst van Libanon te manipuleren.

Na de burgeroorlog die in 1990 eindigde, ontwapenden alle strijdende partijen zich behalve Hezbollah. Zuid-Libanon is overwegend sjiitisch. Hezbollah zou de grens beschermen. De beweging is een politieke, economische en sociale organisatie met een militie die door Iran wordt gesteund. Volgens de regering is het een staat in een staat die onder druk van westerse bondgenoten ontmanteld moet worden.