Motorrijder overleden door ongeval op A2

door anp
zondag, 21 september 2025 om 1:06
DEN BOSCH (ANP) - Een 30-jarige motorrijder uit Oss is zaterdagavond overleden bij een ongeval op de A2 ter hoogte van Den Bosch.
De politie trof op enkele honderden meters van het ongeval een auto aan met schade die erop wijst dat het voertuig betrokken was bij het ongeluk. De inzittende of inzittenden van deze auto zijn spoorloos. De politie roept deze persoon of personen op zich te melden en is ook op zoek naar getuigen van het ongeval.
De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten doen volgens de politie onderzoek op de plaats van het ongeluk. De weg is daardoor gedeeltelijk afgesloten.
