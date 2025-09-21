Politie zoekt doorgereden automobilist na zwaar ongeval op A27

BAVEL (ANP) - De politie is op zoek naar een automobilist die is doorgereden na een zwaar ongeval op de A27 ter hoogte van Bavel (Noord-Brabant). Bij het ongeluk raakte een persoon zwaargewond.

Tijdens de botsing tussen twee voertuigen werd een van de inzittenden uit een auto geslingerd. De persoon kwam op het wegdek terecht, waar het slachtoffer door een derde voertuig zou zijn geraakt. De bestuurder van die auto is doorgereden.

De politie vraagt de bestuurder en getuigen zich te melden. Vanwege onderzoek naar de toedracht van het ongeval is de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten.