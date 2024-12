Mpox-variant duikt nu ook op in België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - In België is voor het eerst een infectie gemeld met de nieuwe, besmettelijkere variant van het mpox-virus. Dat blijkt uit rapporten van het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) en gezondheidsinstituut Sciensano. Eerder was de variant clade I in Europa al vastgesteld bij enkele personen in onder meer Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

De patiënt in België had seksueel contact met een persoon in Afrika die symptomen van het virus vertoonde. De persoon uit Wallonië isoleerde zichzelf vervolgens. "Gezien de door België genomen maatregelen blijft het risico voor de algemene bevolking laag", stelt het ECDC.

De nieuwe variant werd voor het eerst aangetroffen in de Afrikaanse landen Democratische Republiek Congo (DRC), Oeganda, Rwanda, Burundi en Kenia. België is het achtste niet-Afrikaanse land waar een besmetting wordt vastgesteld.

Mpox is een ziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen, maar ook via nauw fysiek contact wordt verspreid. De ziekte veroorzaakt koorts, spierpijn en huiduitslag. Omdat de ziekte voor het eerst bij Deense laboratoriumapen werd vastgesteld, in 1958, heette de ziekte tot voor kort apenpokken. In gebieden waar het virus van nature circuleert, zoals Afrika, zijn vooral knaagdieren drager.