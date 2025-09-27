Musk zegt uitnodiging misbruiker Epstein te hebben geweigerd

WASHINGTON (ANP/DPA) - Techmiljardair Elon Musk zegt dat hij een uitnodiging van zedendelinquent Jeffrey Epstein voor een bezoek aan diens privé-eiland heeft afgeslagen. "Epstein probeerde me naar zijn eiland te krijgen en ik weigerde", schrijft Musk zaterdag op X. Een dag eerder hadden Amerikaanse Democraten documenten gepubliceerd over de politiek gevoelige zaak-Epstein, waarin de naam van Musk voorkomt.

Democratische leden van het parlement plaatsten een foto op X met daarop een fragment uit Epsteins agenda. Voor 6 december 2014 staat er: "Reminder: Elon Musk to island Dec. 6 (is this still happening?)". Volgens Musk is hij er dus niet geweest.

De financier Epstein, die jarenlang systematisch misbruik heeft gemaakt van minderjarigen, bezat een privé-eiland in het Caribisch gebied met de naam Little St. James, dat het eiland van de pedofielen werd genoemd.

Eerder beweerde Musk dat de Amerikaanse president Trump in Epstein-documenten wordt genoemd.