Nederlandse honkballers voor de 25e keer kampioen van Europa

ROTTERDAM (ANP) - Nederland heeft in Rotterdam het EK honkbal gewonnen. Het Koninkrijksteam versloeg aartsrivaal Italië in de twintigste onderlinge EK-finale op zaterdagavond met 6-5. Het is de 25e keer dat Oranje zich de beste honkbalploeg van Europa mag noemen. Italië blijft staan op tien Europese titels.

Het Koninkrijksteam wist zich op het EK via overwinningen op Groot-Brittannië (9-3), Frankrijk (13-4), Israël (9-1), Kroatië (3-1) en Spanje (6-1) overtuigend te plaatsen voor de eindstrijd tegen de Italianen. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen bekroonde zichzelf op het toernooi waarbij het liet zien dat Oranje een klasse apart is in Europa.

Het Koninkrijksteam speelde op het EK met drie spelers die in het verleden in de Amerikaanse Major League (MLB) actief waren. Didi Gregorius (onder andere ex-New York Yankees), Jonathan Schoop (onder andere ex-Baltimore Orioles) en Shairon Martis (onder andere ex-Washington Nationals) waren de belangrijkste krachten in de mix van ervaren honkballers en opkomend talent.