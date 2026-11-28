ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De N11 is weer open voor alle verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De weg was tussen Alphen aan den Rijn-West en Leiden-Oost een deel van de dag afgesloten voor politieonderzoek na een schietincident bij Zoeterwoude.

Een auto op die weg werd zaterdagochtend tijdens het rijden beschoten door een motorrijder. Een inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een Franse personenauto, die tijdens het incident achter de motorrijder werd gezien, is later op de A12 bij De Meern van de weg geraakt. De politie hield drie inzittenden aan en nam meerdere vuurwapens in beslag.