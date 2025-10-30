Schaatsbond vraagt om volledige inzet voor wereldbekerwedstrijden

UTRECHT (ANP) - Schaatsbond KNSB verwacht van de Nederlandse schaatsers die zich plaatsen voor de wereldbeker "100 procent commitment" in de strijd om quotaplekken voor de Olympische Spelen van Milaan volgend jaar. Dat betekent dat van schaatsers die zich op de NK afstanden kwalificeren, wordt verwacht dat ze alle vier de wereldbekerwedstrijden dit najaar rijden.

De schaatsers rijden vanaf vrijdag om de Nederlandse afstandstitels, maar vooral om startbewijzen voor de wereldbekerwedstrijden die vanaf 14 november in Salt Lake City worden verreden en daarna nog in Calgary, Heerenveen en Hamar. Nederland moet in alle klassementen over de individuele afstanden en de teamonderdelen met drie of in enkele gevallen twee schaatsers hoog scoren om het maximaal toegestane aantal van negen mannen en negen vrouwen af te vaardigen naar de Spelen.

De schaatsers bepalen daarna vanaf 26 december op het olympische kwalificatietoernooi (OKT) wie de startplekken voor Milaan krijgt. Daar zijn in de meeste gevallen maximaal drie startbewijzen voor de individuele afstanden te verdienen.

Extra trainingsperiode

Schaatsers willen graag de laatste wereldbekerwedstrijd overslaan om zich met een extra trainingsperiode voor te bereiden op de nationale wedstrijden eind december. Ze moeten het daar immers opnemen tegen concurrenten die geen zwaar wedstrijd- en reisprogramma hebben gehad. Alleen als schaatsers na drie wereldbekerwedstrijden zeker zijn van hun plek hoog in het klassement, kunnen ze die vierde wedstrijd in Hamar eventueel overslaan, meldt de KNSB.

Technisch directeur Remy de Wit zei in een uitleg over de selectieregels zich geen zorgen te maken over de kwalificaties. "Maar het wordt wel heel spannend. De prestatiedichtheid met name bij de mannen op de lange afstanden en de teamonderdelen is ongekend groot. Het is niet zomaar gezegd dat we die negen plekken halen."

De Wit legde uit dat als het niet lukt om een van de drie schaatsers hoog in het klassement te hebben op de individuele afstanden of bij de massastart, het aantal quotaplekken meteen zakt van negen naar acht. Slaagt Nederland er niet in zich te kwalificeren voor de ploegachtervolging, dan kost dat nog meer quotaplekken.