Na Den Haag, Nijmegen en Rotterdam FVD ook geboycot in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In navolging van andere steden sluit de meerderheid van de politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) uit. In de raad van de hoofdstad zitten dertien partijen; elf ervan roepen in een gezamenlijke verklaring op FVD niet te normaliseren.

Eerder werd de radicaal-rechtse partij in Den Haag, Nijmegen en Rotterdam al door een raadsmeerderheid geboycot, zo meldde De Volkskrant donderdag. D66 Leiden sluit de partij uit en vraagt de andere lokale partijen hetzelfde te doen. Op FVD-kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen staan kandidaten die actief waren bij extreemrechtse organisaties als de Geuzenbond en de nationaalsocialistische NVU, onderzocht De Volkskrant.

"Wanneer een partij structureel ruimte biedt aan rechts-extremisme en haatdragende en antidemocratische ideologieën, achten wij het noodzakelijk om daar gezamenlijk en zichtbaar grenzen aan te stellen", aldus de Amsterdamse partijen, op JA21 na, in de verklaring.