Na Schoof en drie maanden Jetten:Vertrouwen in politici en Tweede Kamer op dieptepunt

Het vertrouwen van Nederlanders in politiek Den Haag daalde vorig jaar tot het laagste niveau sinds 2012. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dit op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn dat sinds 2012 wordt afgenomen. Een vijfde van de 15-plussers had in 2025 vertrouwen in politici, terwijl een kwart vertrouwen had in de Tweede Kamer. Zo'n 7600 mensen vulden de enquête in.

Tot aan 2020 steeg de positieve beoordeling van politici tot bijna 40 procent. Na het uitbreken van de coronapandemie in dat jaar nam het vertrouwen elk jaar af, met uitzondering van 2024. Dezelfde trend is te zien voor de Tweede Kamer; in 2020 stond nog meer dan 50 procent van de Nederlanders positief tegenover de Tweede Kamer, waarna het in de daaropvolgende vijf jaar afnam. Volgens het CBS ligt het vertrouwen van Nederlanders in politici en het parlement in vergelijking met andere Europese landen nog relatief hoog.

De jongste ondervraagde groep, tussen 15 en 25 jaar, heeft het meeste vertrouwen in politieke instanties. Daarentegen hebben Nederlanders tussen 65 en 75 jaar het minste vertrouwen. Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS, verwacht dat deze beoordelingen te maken hebben met de politieke ervaring van de groepen. "Jongeren hebben over het algemeen politiek nog weinig meegemaakt, dus kunnen hun mening lastig vormen. Daarentegen heeft de oudere groep bijvoorbeeld meer politieke tegenslagen meegemaakt, wat de beoordeling negatief beïnvloedt", zegt zij.

Gemeenteraad

Nederlanders staan juist overwegend positief tegenover ambtenaren en de Europese Unie, die door ongeveer de helft van de bevolking positief worden beoordeeld. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt sinds de eerste meting in 2022 elk jaar toe, tot bijna 55 procent in 2025. De positieve beoordeling van lokale bestuurders kan volgens Traag komen doordat zij bekend zijn bij de mensen en over het algemeen lokaal relevante zaken oppakken.

In het noordoosten van het land ligt het vertrouwen het laagst. Gemiddeld had ongeveer een derde van de inwoners in dat deel van het land tussen 2016 en 2025 vertrouwen in politieke instanties. In randstedelijke regio's geeft juist 45 procent van de inwoners de politiek een positieve beoordeling.