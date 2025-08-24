Boermans en De Groot opnieuw Nederlands kampioenen beachvolleybal

SCHEVENINGEN (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben hun nationale titel geprolongeerd. Het als eerste geplaatste koppel won in de finale in Scheveningen overtuigend van gelegenheidsduo Steven van de Velde en Dirk Boehlé: 21-12 21-16.

Van de Velde eindigde vorig jaar ook al als tweede, toen nog met Matthew Immers als partner. Dit seizoen speelt Van de Velde met Alexander Brouwer, maar die ontbrak deze dagen in Scheveningen. Van de Velde en Boehlé schakelden in de halve finales het als tweede geplaatste duo Ruben Penninga/Immers uit. Zij werden derde.

Wies Bekhuis en Emi van Driel strijden vanaf 16.00 uur met Lisa Luini en Desy Poiesz om de nationale titel bij de vrouwen.