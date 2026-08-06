ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Naar Trump vernoemde oorlogsschepen fors duurder dan verwacht

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 4:29
anp060826008 1
NEW YORK (ANP) - Een nieuwe klasse oorlogsschepen die volgens president Donald Trump de ruggengraat moet vormen voor de marine, gaat naar verwachting minstens 50 procent meer kosten dan eerdere schattingen, zo staat in een woensdag gepubliceerd overheidsrapport.
De nieuwe oorlogsvloot van het Amerikaanse leger, die de naam zal dragen van president Donald Trump, zal naar schatting 275 miljard dollar gaan kosten.
Het eerste geplande slagschip, de U.S.S. Defiant, gaat naar schatting 23,4 miljard dollar kosten: 8 miljard dollar meer dan de marine aanvankelijk liet weten, meldt The New York Times. De kosten van elk van de veertien andere schepen zullen naar verwachting stijgen van 10,2 miljard naar iets meer dan 18 miljard dollar.
Volgens The New York Times heeft vooral Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven, meegespeeld bij het verhogen van de bouwprijs.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2651671773

Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

kringen-kettingbotsing-kroatie

Dit populaire vakantieland heeft de dodelijkste wegen van Europa

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

shutterstock_2600468623

Dit virus verspreidt zich via de gewone huismug – en rukt op in Europa

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

Loading