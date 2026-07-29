NS-treinreiziger iets vaker te laat door grote verstoringen spoor

UTRECHT (ANP) - Treinreizigers van de NS zijn in het eerste halfjaar iets vaker te laat op hun bestemming aangekomen. Dat meldt de spoorvervoerder bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. De NS kampte onder meer met overlast van zomerhitte, het winterweer in januari en een aantal grote verstoringen aan de infrastructuur.

Volgens de cijfers kwam 86,3 procent van de reizigers de eerste jaarhelft op tijd, oftewel hooguit drie minuten te laat, op de eindbestemming. Een jaar terug was dit nog 86,6 procent. De NS scoorde wel iets beter dan de afspraken die hierover zijn gemaakt met de overheid. Verder kwam 95,3 procent van de reizigers binnen 10 minuten na de verwachte aankomsttijd aan. Ook dit is nipt beter dan het met de overheid afgesproken streven, maar iets slechter dan de score van 95,7 procent over de eerste helft van 2025.

"De start van het jaar was lastig met sneeuwdagen. Hiervan ondervond de reiziger langdurig veel overlast", zegt Angelique Magielse, directeur Financiën en Risicobeheersing bij de NS. "Tegelijk bleven we met ProRail puzzelen om de impact van verstoringen en werkzaamheden zo klein mogelijk te maken. Helaas lukt dat niet altijd."

Kabelbrand

Recent lag het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland door een grote kabelbrand meer dan een week plat. Die verstoring ontstond eind juni en de impact viel deels in de tweede jaarhelft.

Doordat treinkaartjes begin dit jaar gemiddeld 6,5 procent in prijs omhoog gingen en reizigers meer met de trein reden, lukte het de NS wel zijn financiële resultaat te verbeteren. Deze zomer verkocht de NS ongeveer 270.000 abonnementen via de kortingsactie vanuit de overheid. Dit had volgens een woordvoerder een positief effect op de cijfers, al komt dit vooral voor rekening van de tweede jaarhelft. De exacte impact wordt bekend bij de jaarcijfers.

Winst

Er ging een winst van 25 miljoen euro in de boeken, waar in de eerste helft van vorig jaar nog sprake was van 9 miljoen euro verlies. De totale opbrengsten stegen met 7 procent tot een kleine 2 miljard euro.

"Financieel liggen we op koers, maar de economische situatie is onzeker. Het blijft noodzakelijk om onze financiële positie verder te verbeteren om het treinkaartje betaalbaar te houden, de modernisering van de treinvloot en de stations te financieren en onze schuldpositie te kunnen verbeteren", verklaart Magielse. In hoeverre treinkaartjes volgend jaar weer duurder worden, durft de spoorvervoerder nog niet te zeggen.