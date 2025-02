Nabestaanden Bibas eisen verantwoording voor dood gijzelaars Gaza

TEL AVIV (ANP/AFP) - De familie Bibas heeft Israëlische functionarissen opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de dood van gijzelaars in de Gazastrook. Nabestaanden van Shiri Bibas en haar jonge zonen Ariel en Kfir stelden op de begrafenis dat de sterfgevallen te voorkomen waren.

"Deze ramp had niet moeten plaatsvinden. Jullie hadden niet moeten zijn meegenomen en jullie hadden levend moeten terugkeren", zei Ofri Bibas over haar schoonzus en twee neefjes. Ze wil onderzoek en dat alle betrokken functionarissen hun verantwoordelijkheid nemen. "Ze hadden jullie kunnen redden, maar kozen voor wraak."

Hamas gaf de lichamen vorige week vrij. Bibas' echtgenoot Yarden was op 7 oktober 2023 ook meegenomen naar Gaza, maar hij overleefde de gijzeling en werd begin deze maand vrijgelaten. Het gezin Bibas groeide na de aanval van Hamas op Israël uit tot een symbool van de gijzelaars.

Yarden Bibas sprak op de begrafenis vol lof over zijn gezin. Hij bood zijn vrouw en hun kinderen zijn excuses aan, omdat hij ze "niet kon beschermen". Hamas zegt dat het drietal is omgekomen door een Israëlische luchtaanval, maar daar is volgens een Israëlische autopsie geen bewijs voor.