Omroep: 100 ontvoerde schoolkinderen vrijgelaten in Nigeria

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 21:55
ABUJA (ANP/RTR) - De Nigeriaanse overheid heeft de vrijlating bewerkstelligd van honderd schoolkinderen die vorige maand waren ontvoerd van een kostschool in de staat Niger. Dat meldt de Nigeriaanse omroep Channels Television, die geen details gaf over de vrijlating.
Eind november meldde de Christian Association of Nigeria (CAN) dat gewapende mannen 303 kinderen en twaalf personeelsleden hadden ontvoerd op de katholieke kostschool St. Mary's in Papiri, een kleine plaats in de staat Niger.
Vijftig leerlingen wisten in de uren na de ontvoering te ontsnappen. Sindsdien was er niets meer vernomen over de verblijfplaats of de toestand van de overige kinderen, van wie sommigen slechts 6 jaar oud waren, en de vermiste personeelsleden.
Ontvoeringen voor losgeld zijn een groeiend probleem in Nigeria, vooral in het noordwesten van het land. De afgelopen weken werden meer dan vierhonderd mensen ontvoerd, onder wie ruim driehonderd scholieren.
