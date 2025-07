Nabestaanden gedode IKON-journalisten: zaak heel frustrerend

DEN HAAG (ANP) - Nabestaanden van de Nederlandse journalisten die in 1982 in El Salvador werden vermoord, zijn gefrustreerd over het verloop van de zaak. Ze zeggen in grote onzekerheid te verkeren nu bekend is geworden dat het vonnis mogelijk wordt aangevochten. Vorige maand werden drie militaire kopstukken veroordeeld voor de moord op de IKON-journalisten. Zij moeten ieder dertig jaar de cel in.

De NOS meldde zaterdagavond dat de oud-militairen hun straf willen aanvechten door het vonnis nietig te laten verklaren. Ook zou het Openbaar Ministerie van El Salvador in beroep gaan tegen het oordeel van de rechtbank dat de staat publiekelijk excuses moet maken voor de moorden en de nabestaanden een schadevergoeding moet betalen.

"Ons was toegezegd dat geen van de betrokken partijen in beroep zou kunnen gaan, maar de advocaten van de drie verdachten hebben duidelijk mazen in de wet gevonden", zegt Gert Kuiper, broer van de gedode journalist Jan Kuiper. Volgens hem is het proces "niet meer te volgen".