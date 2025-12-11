Nabestaanden in Stint-zaak: mijn leven stortte in

DEN BOSCH (ANP) - Het dodelijke ongeluk met de Stint op 20 september 2018 in Oss heeft de levens van de nabestaanden ingrijpend veranderd. "Mijn leven stortte in en ik krijg het niet meer opgebouwd zoals ik zou willen. Ik zie wel licht in de verte, maar ik kom er niet", zei de moeder van Dana (8) en Liva (4), die bij het ongeluk om het leven kwamen.

Hun zus Indy overleefde op 11-jarige leeftijd het ongeluk en sprak in de rechtbank in Den Bosch over de blijvende lichamelijke schade en het verlies van haar zusjes. "Ik zal moeten leven met aanpassingen. De pijn is er altijd en dat zal nooit meer veranderen", zei ze.

Ze vertelde dat ze een paar dagen voor de aanrijding met de trein in een Stint had gezeten die tot stilstand kwam op het spoor. "Gelukkig kwam er toen geen trein aan." Ze vertelde dit ook aan haar vader in het ziekenhuis, toen ze uit haar coma ontwaakte. "Voor mij was het geen gewoon ongeluk meer", zei haar vader over dat moment. De leidster, die het ongeluk overleefde, noemde hij een held. "Zij heeft geprobeerd het ongeluk te voorkomen."

"Nalatigheid"

De vader van het gebroken gezin neemt het de Stint-ondernemers kwalijk dat ze nooit iets van zich hebben laten horen. "Hier was sprake van nalatigheid. Het kan nooit meer ongedaan worden gemaakt", zei hij in zijn slachtofferverklaring. Dochter Indy vulde haar vader aan: "Ik hoef geen sorry meer en medeleven. Too little, too late."

Bij het ongeluk kwamen ook de kinderen Fleur (6) en Kris (4) om het leven. Ook hun ouders maakten gebruik van het spreekrecht. De moeder van Fleur zei dat ze hoopt dat de verdachten de uitspraak van de rechtbank zullen respecteren en niet in hoger beroep gaan. Ook Indy sprak deze hoop uit. "Ik ben niet haatdragend en wil er alles aan doen om positief in het leven te blijven staan."