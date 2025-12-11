ECONOMIE
Voor tweede dag op rij dode wolf gevonden in Drenthe

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 12:27
DOLDERSUM (ANP) - Voor de tweede dag op rij is een dode wolf aangetroffen in Drenthe. De politie heeft hiervan een melding gekregen en doet volgens een woordvoerster zoals gebruikelijk onderzoek, ook naar de mogelijke doodsoorzaak. Officieel moet nog worden vastgesteld dat het ook daadwerkelijk om een wolf gaat.
Volgens RTV Drenthe is het dode dier gevonden langs een weg door het Doldersummerveld, een heidegebied dat onderdeel is van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Hierin leeft een van de vier in Drenthe gevestigde wolvenroedels.
Woensdag werd ook al een dode wolf gevonden, toen in de omgeving van Nationaal Park Dwingelderveld. In beide gevallen moet DNA-analyse uitwijzen om welke wolven het gaat. De provincie Drenthe meldde dinsdag dat het een wolf wil laten afschieten die de afgelopen weken schapen in Beilen heeft aangevallen. Dat dier, met de codenaam GW4890m, viel vier keer schapen aan die achter een wolfwerend raster zouden hebben gestaan. Deze 'probleemwolf' komt volgens de provincie uit de roedel in het Drents-Friese Wold.
DNA-onderzoek
Of een van de twee dood aangetroffen wolven de wolf is die de provincie wil afschieten, moet DNA-onderzoek uitwijzen. Normaal gesproken duurt dat vaak enkele maanden. Drenthe kan om een spoedanalyse met een snelle uitslag vragen, maar heeft daarover nog geen besluit genomen.
Van de wolf die schapen heeft aangevallen, is het DNA bekend. De provincie heeft echter geen camerabeelden van dit dier. Op basis van uiterlijke kenmerken is dus niet vast te stellen of een van de overleden wolven de 'probleemwolf' is.
Volgens een woordvoerder van BIJ12, dat de monitoring van de Nederlandse wolvenpopulatie coördineert, is de eerste dode wolf aangetroffen buiten het territorium van het dier dat de provincie wil afschieten. "Het gaat om twee verschillende wolvenleefgebieden."
