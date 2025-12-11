In hoger beroep tot 27,5 jaar cel voor moord Peter R. de Vries

Het Amsterdamse gerechtshof heeft donderdag in hoger beroep straffen tot 27,5 jaar cel opgelegd in de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries. De hoogste straffen zijn voor Delano G. (26) en Kamil E. (39). Krystian M. (30) kreeg 26 jaar en een maand.

G. was de schutter, E. bestuurde de vluchtauto en M. stuurde de liquidatie aan. Het Openbaar Ministerie had levenslang tegen hen geëist. Het hof vindt die straf "een brug te ver".

In totaal stonden negen verdachten in het proces terecht. Tegen de overige zes pakten de straffen fors lager uit dan geëist door het OM, omdat aanzienlijke delen van de aanklacht tegen hen niet bewezen werden geacht. De straffen varieerden van vier weken tot tien jaar. Eén verdachte werd geheel vrijgesproken.

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. De moord schokte Nederland. De Vries was 64 jaar.

In 2018 werd de broer van de kroongetuige en in 2019 zijn advocaat doodgeschoten. In die zaken is geen motief vastgesteld, maar dat ligt wat het hof betreft bij de moord op De Vries anders. Het hof tekende met nadruk aan dat De Vries is vermoord omdat hij vertrouwensman was van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Volgens het hof hebben de daders een signaal willen afgeven dat criminelen bijstand aan een kroongetuige niet tolereren. "Hier dringt het onderwereldgeweld zich in de rauwste vorm op in de samenleving", aldus het hof.