Nabestaanden Weiteveen: deze uitspraak is de enige juiste

ASSEN (ANP) - De nabestaanden van de dubbele moord in het Drentse Weiteveen zijn tevreden met de levenslange celstraf die de rechter dinsdag oplegde aan Richard K. "Voor de nabestaanden is deze uitspraak de enige juiste", liet hun advocaat Sébas Diekstra weten.

"Twee mensen zijn op koelbloedige wijze geëxecuteerd, deze daden laten in deze zaak geen ruimte voor nuancering", aldus Diekstra. "Levenslang is voor hen dan ook de enige moreel verdedigbare straf. Die erkent de onomkeerbaarheid van hun enorme verlies en de grens die voorgoed is overschreden."

K. schoot op 16 januari vorig jaar de 44-jarige Ineke dood en doodde daarna haar man Sam (38). De moorden volgden op een conflict over een huis dat K. eerder had verkocht aan de twee slachtoffers.