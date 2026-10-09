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Nachtopvang voor asielzoekers Ter Apel 'waarschijnlijk' weer vol

Samenleving
door anp
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TER APEL (ANP) - De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel naar binnen kunnen zit komende nacht "naar alle waarschijnlijkheid" weer vol. Dat meldt een woordvoerder van het Rode Kruis, dat op de twee opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde onder meer de beveiliging en het dagelijkse beheer verzorgt.
Rond 21.30 uur zijn twee bussen vanuit Ter Apel naar de locaties in Warffum en Zuidwolde vertrokken, zag een ANP-verslaggever. Op dat moment waren er geen mensen voor het terrein van Ter Apel, maar dat kan ook door de regen komen. Het is nog onduidelijk of er in de nacht van vrijdag op zaterdag asielzoekers buiten zullen slapen, zoals in de nacht van donderdag op vrijdag het geval was.
De gemeente Midden-Drenthe maakte eerder bekend de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over te nemen. In het dorp Beilen kunnen tweehonderd personen slapen in tenten op een evenemententerrein.
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