Nadruk op EU-defensie verdeelt Nederlandse Europarlementariërs

door anp
woensdag, 10 september 2025 om 12:48
STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs zijn verdeeld over de nadruk die de Europese Commissie legt op de noodzaak van een sterke Europese defensie. VVD, CDA en D66 steunen de extra inspanningen die voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie nodig vindt, net als extra steun aan Oekraïne. BBB is het daarmee oneens en stelt dat defensie eigenlijk geen EU-bevoegdheid is. Dat zeggen ze in reactie op de jaarlijkse toespraak van Von der Leyen die zij woensdag hield in het Europees Parlement.
"Het drone-incident van vannacht toont hoe urgent die steun is", zegt VVD-Europarlementariër Malik Azmani. "Het is tijd voor actie. Europa moet op eigen benen komen te staan."
BBB-fractievoorzitter Sander Smit vindt dat Von der Leyen te veel als "veldmaarschalk" sprak. "Ze moet zich focussen op de kerntaken van de Europese Unie."
D66, NSC en Volt willen meer leiderschap zien van de Commissievoorzitter.
