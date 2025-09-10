ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Polen meldt vondst zeven drones en resten van raket

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 12:12
anp100925128 1
WARSCHAU (ANP/RTR/DPA) - Polen heeft zeven drones en resten van een raket gevonden. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte dat bekend tijdens een persconferentie over de schending van het Poolse luchtruim.
Premier Donald Tusk zei eerder dat het luchtruim negentien keer was geschonden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In het dorpje Wyryki is een woning beschadigd, melden Poolse media. Het dorpje ligt in het oosten van Polen, ongeveer 15 kilometer van de grens met Belarus en 35 kilometer van Oekraïne.
Ook zouden resten van drones zijn aangetroffen in Biala Podlaska en Czesniki, eveneens in het oosten van het land, en in een veld bij het centraal gelegen Mniszków. De gemeente Mniszków ligt ten zuidwesten van de hoofdstad Warschau.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading