Polen meldt vondst zeven drones en resten van raket

WARSCHAU (ANP/RTR/DPA) - Polen heeft zeven drones en resten van een raket gevonden. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte dat bekend tijdens een persconferentie over de schending van het Poolse luchtruim.

Premier Donald Tusk zei eerder dat het luchtruim negentien keer was geschonden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In het dorpje Wyryki is een woning beschadigd, melden Poolse media. Het dorpje ligt in het oosten van Polen, ongeveer 15 kilometer van de grens met Belarus en 35 kilometer van Oekraïne.

Ook zouden resten van drones zijn aangetroffen in Biala Podlaska en Czesniki, eveneens in het oosten van het land, en in een veld bij het centraal gelegen Mniszków. De gemeente Mniszków ligt ten zuidwesten van de hoofdstad Warschau.