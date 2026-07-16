Naftogaz-baas Serhi Koretsky benoemd tot nieuwe premier Oekraïne

KYIV (ANP) - Het Oekraïense parlement heeft Naftogaz-baas Serhi Koretsky aangesteld als nieuwe premier. Eerder deze week stapte Joelia Svyrydenko op als premier, op aangeven van president Volodymyr Zelensky die uit is op een cultuurverandering in zijn kabinet.

Voorafgaand aan de stemming beloofde Koretsky het land als premier onder meer economische stabiliteit te brengen. Van het op het moment 392 zetels tellende parlement stemden 289 parlementariërs voor de benoeming van Koretsky.

De 48-jarige Koretsky wacht enkele belangrijke taken als premier, zoals Oekraïne door de komende winter zien te krijgen. In de oorlog tegen Rusland hebben beide partijen herhaaldelijk elkaars energie-infrastructuur aangevallen. Volgens critici doet het Kremlin dit bewust, om de strijdbereidheid onder de Oekraïners de kop in te drukken. De voorbije winters waren voor Oekraïne streng. In Kyiv werd wie dat kon eerder opgeroepen de stad tijdelijk te verlaten, vanwege aanhoudende problemen met de warmtevoorziening.

Donderdag werd bekend dat ook minister van Defensie Mychajlo Fedorov moet opstappen. Die aankondiging leidde tot protesten in onder meer Kyiv en Lviv. Hoewel een opvolger formeel nog niet is aangekondigd, zou Zelensky's partij Dienaar van het Volk volgens persbureau RBC Ukraine overwegen de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klymenko, aan te wijzen voor de post. De fractie zou zich nog donderdag over zijn benoeming willen buigen.