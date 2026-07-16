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Franse president bedankt brandbestrijders in Fontainebleau

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 12:01
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FONTAINEBLEAU (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron is naar Fontainebleau gegaan om brandbestrijders te bedanken die de bosbrand daar blussen. Die brak zondag uit en heeft ruim 2000 hectare bos verwoest. De brand is inmiddels onder controle.
Volgens justitie zijn twee branden door menselijk handelen ontstaan. Een 18-jarig lid van de vrijwillige brandweer in Fontainebleau en een 18-jarige student uit Parijs zijn in voorlopige hechtenis genomen omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij het uitbreken van de brand. De vrijwillige brandweerman heeft eerder deze week een bekentenis afgelegd tegenover de politie, maar hij heeft die weer ingetrokken, melden Franse media.
Ondanks het feit dat de brand onder controle is, blijft een 25 kilometer lang stuk van de autosnelweg A6, de Autoroute du soleil, ten westen van Fontainebleau nog dicht. Het was de bedoeling dat die donderdag weer open ging, kort voor een weekend dat erg veel Parijzenaars op vakantie gaan. Maar dit stuk weg blijft tot nader order gesloten.
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