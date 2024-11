NAM gestopt met meebetalen aan verbetermaatregelen Groningen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet langer meebetalen aan de verbetering van de leefbaarheid en het economisch perspectief in Groningen. Het bedrijf heeft laten weten dat het zich niet langer gehouden acht aan afspraken die daarover in 2018 zijn gemaakt, omdat de gaswinning in de provincie jaren eerder is gestopt dan destijds het plan was.

Dat bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) na een bericht van de Volkskrant. De bewindsman vindt de opstelling van de NAM "uiterst teleurstellend" en vindt dat het bedrijf voorbijgaat aan de grote problemen die de gaswinning uit het Groningenveld nog altijd veroorzaakt. De NAM blijft overigens wel juridisch aansprakelijk voor directe mijnbouwschade.

Over eventuele vervolgstappen tegen de NAM en zijn aandeelhouders, de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil, kan de woordvoerder van Van Marum nog niets zeggen. Maar: "het houdt hier niet op".