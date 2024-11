TikTok gaat met Getty Images beelden aanbieden aan adverteerders

CULVER CITY (ANP/BLOOMBERG) - Videoplatform TikTok gaat met het Amerikaanse fotoagentschap Getty Images beelden beschikbaar stellen aan adverteerders. Bedrijven kunnen de beelden gebruiken om met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) reclameboodschappen op het platform te publiceren. TikTok heeft hiervoor een speciaal AI-gestuurd videoprogramma ontwikkeld.

Getty Images zal hiervoor zijn voorraad foto's en video's beschikbaar stellen. Hoeveel TikTok daarvoor betaalt, is niet bekend. "We willen adverteerders in staat stellen om met behulp van generatieve AI beter contact te maken met hun doelgroepen", laten beide bedrijven in een gezamenlijk persbericht weten.

Vorige maand lanceerden Amazon, Google en Facebook-moederbedrijf Meta ook al hulpmiddelen om AI te gebruiken voor advertenties op hun platforms. Generatieve AI-modellen, die gebruikmaken van afbeeldingen en artikelen die van internet zijn gehaald, hebben tot grote woede geleid bij auteurs en kunstenaars. Zij vinden dat hun creaties niet mogen worden gebruikt zonder toestemming of vergoeding.