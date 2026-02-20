NASA voert succesvolle repetitie voor maanlancering uit

MERRITT ISLAND (ANP/AFP) - NASA heeft met succes een oefening uitgevoerd voor de lancering van zijn gigantische SLS-raket. Deze moet voor het eerst in meer dan 50 jaar astronauten rond de maan sturen.

Technische problemen begin februari zorgden ervoor dat een eerdere zogeheten "wet dress rehearsal" van de lancering van de Artemis 2-missie voortijdig werd afgebroken. De nieuwe oefening, die donderdag plaatsvond, verliep volgens de ruimtevaartorganisatie "volgens plan".

De oefening werd onder realistische omstandigheden uitgevoerd - met volledig gevulde rakettanks en technische controles - waarbij ingenieurs de manoeuvres oefenen die nodig zijn voor een daadwerkelijke lancering.

De tegenslag in februari, waaronder een lekkage van vloeibare waterstof, maakte een lancering deze maand onmogelijk, waardoor de vroegst mogelijke lanceerdatum werd verschoven naar 6 maart.

NASA maakt vrijdag de definitieve lanceerdatum bekend. Aan boord van de Artemis 2-missie gaan drie Amerikanen en één Canadees.