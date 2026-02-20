ECONOMIE
Epstein-executeurs stemmen in met schikking van 35 miljoen dollar

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 5:09
anp200226028 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De executeurs van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein hebben ingestemd met een betaling van maximaal 35 miljoen dollar om openstaande claims van zijn slachtoffers te schikken die nog geen vergoeding hadden ontvangen.
Er liepen nog meerdere claims van een groep vrouwen die zeggen seksueel te zijn misbruikt of verhandeld door Epstein tussen 1995 en zijn dood op 10 augustus 2019 in een gevangenis.
Het voorgestelde schikkingsplan, dat moet worden goedgekeurd door een rechter in New York, is bedoeld om deze resterende claims met de groep op te lossen. Volgens hun advocaat omvat de groep zo'n 40 vrouwen.
De betaling volgt op eerdere schikkingen: het Epstein Slachtoffercompensatieprogramma keerde al 121 miljoen dollar uit aan 136 eisers, gevolgd door een aparte schikking van 48 miljoen dollar namens 59 slachtoffers.
