NASA wil gestrande astronauten desnoods door SpaceX laten ophalen

CAPE CANAVERAL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werkt met SpaceX aan een plan B om twee gestrande astronauten op te halen van het internationale ruimtestation ISS. Het duo zou kunnen meeliften met een geplande vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Daar moet nog een definitief besluit over worden genomen.

Astronauten Barry Wilmore en Sunita Williams vlogen in juni nog met de Starliner van Boeing naar het ruimtestation. Het was de bedoeling dat hun missie ongeveer een week zou duren. Door technische problemen met de Starliner konden ze uiteindelijk niet zoals gepland terugkeren naar de aarde. NASA overweegt nu met SpaceX in zee te gaan als het toestel van Boeing niet kan worden gebruikt.

Het zou pijnlijk zijn voor Boeing als uiteindelijk een ander bedrijf ingeschakeld moet worden om de twee astronauten op te halen. The Wall Street Journal schreef eerder dat de luchtvaartgigant van mening is dat de Starliner gewoon gebruikt kan worden. Ingewijden verklaarden tegenover de zakenkrant dat niet iedereen bij NASA daar volledig vertrouwen in heeft en dat daarom wordt gewerkt aan alternatieve plannen. Tijdens de vlucht van de twee astronauten kwam onder meer een heliumlek aan het licht.