Nationaal Burgerberaad Klimaat uit de startblokken

AMERSFOORT (ANP) - Het Nationaal Burgerberaad Klimaat is zaterdag voor het eerst bijeengekomen. De startbijeenkomst in de Rijtuigenloods in Amersfoort werd geopend door de ministers Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken). Dat deden ze samen met voorzitter Nienke Meijer aan de hand van een vraaggesprek.

Minister Uitermark benadrukte tijdens de opening de waarde van een burgerberaad als democratisch instrument: "Beleid dat gaat over mensen moeten we maken mét mensen. Dit is de eerste keer dat in Nederland een nationaal burgerberaad over klimaat wordt gehouden. Het biedt de inwoners van dit land een unieke kans om heel direct hun mening en ideeën aan ons te laten horen. Een burgerberaad geeft ook een goed beeld van hoe men over dit onderwerp denkt in Nederland, en helpt bij het vinden van breed gedragen oplossingen."

Minister Hermans noemde het burgerberaad "een belangrijke stap om mensen een stem te geven in het nationale klimaatbeleid". Hermans: "Want wat we gaan doen om Nederland schoner en welvarender te maken, raakt ons allemaal en vraagt iets van iedereen. We moeten dit samen doen: overheden, bedrijven en de mensen in dit land. Daarom vragen we advies aan het burgerberaad over hoe we dit met elkaar kunnen doen".

Aan het burgerberaad nemen 175 mensen van 16 jaar en ouder deel. De komende maanden komt de groep nog vijf weekenden bij elkaar. In september geeft het burgerberaad hierover advies aan het kabinet.