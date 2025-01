Shorttrackster Deltrap mist EK-medaille op 1000 meter

DRESDEN (ANP) - Zoë Deltrap is er bij de Europese kampioenschappen shorttrack in het Duitse Dresden niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 1000 meter. De 19-jarige shorttrackster uit het Brabantse Lage Zwaluwe ging in de finale onderuit, waarna de titel ging naar de Italiaanse Arianna Fontana.

Routinier Fontana hield de Hongaarse Petra Jaszapati en de Italiaanse Elisa Confortola achter zich. Deltrap kreeg een straf en werd als zesde geklasseerd.

Michelle Velzeboer vloog er in de halve finales uit. Haar zus Xandra Velzeboer, twee jaar geleden wereldkampioene op de 1000 meter, werd gespaard vanwege knieklachten. Zij komt wel uit op de 1500 meter,

De deelname van Deltrap kwam vorige week in gevaar door een val op de NK. Ze moest gehecht worden aan haar linkeronderbeen.