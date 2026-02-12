ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Epstein-files: Noorse oud-premier aangeklaagd wegens grootschalige corruptie

Politiek
door Redactie
donderdag, 12 februari 2026 om 22:35
bijgewerkt om donderdag, 12 februari 2026 om 22:44
anp120226256 1
De Noorse oud-premier Thorbjørn Jagland is aangeklaagd voor "grootschalige corruptie" wegens zijn banden met de Amerikaanse investeerder Jeffrey Epstein. Dat melden onder meer de Noorse publieke omroep en de BBC. Eerder op de dag werden al huiszoekingen verricht in een woning en vakantiewoningen van de oud-premier.
Uit een onlangs door de VS vrijgegeven collectie documenten rond de inmiddels overleden zedendelinquent Epstein leek naar voren te komen dat Jagland tussen 2011 en 2018 enkele keren zou hebben gelogeerd bij Epstein. Mogelijk zou Jagland ook vakantie bij hem hebben gevierd.
Jagland is naast oud-premier ook voorzitter geweest van het Noorse Nobelcomité en secretaris-generaal van de Raad van Europa. Zijn naam is een van de vele bekende hoogwaardigheidsbekleders die de laatste tijd opdoken in de Epstein-files.
De Raad van Europa kondigde woensdag al aan Jaglands diplomatieke immuniteit op te heffen vanwege de gevonden documenten.

Lees ook

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groterhet kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter
Was Jeffrey Epstein een Mossad-spion? Nieuwe documenten wakkeren oude complottheorieën aanWas Jeffrey Epstein een Mossad-spion? Nieuwe documenten wakkeren oude complottheorieën aan
Hoe Epstein en Bannon van Merkel af wilden en extreemrechts in Europa hielpenHoe Epstein en Bannon van Merkel af wilden en extreemrechts in Europa hielpen
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-477985516

Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

gandr-collage

Hout of plastic – welke snijplank is hygiënischer?

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

Loading