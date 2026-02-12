Epstein-files: Noorse oud-premier aangeklaagd wegens grootschalige corruptie

De Noorse oud-premier Thorbjørn Jagland is aangeklaagd voor "grootschalige corruptie" wegens zijn banden met de Amerikaanse investeerder Jeffrey Epstein . Dat melden onder meer de Noorse publieke omroep en de BBC. Eerder op de dag werden al huiszoekingen verricht in een woning en vakantiewoningen van de oud-premier.

Uit een onlangs door de VS vrijgegeven collectie documenten rond de inmiddels overleden zedendelinquent Epstein leek naar voren te komen dat Jagland tussen 2011 en 2018 enkele keren zou hebben gelogeerd bij Epstein. Mogelijk zou Jagland ook vakantie bij hem hebben gevierd.

Jagland is naast oud-premier ook voorzitter geweest van het Noorse Nobelcomité en secretaris-generaal van de Raad van Europa. Zijn naam is een van de vele bekende hoogwaardigheidsbekleders die de laatste tijd opdoken in de Epstein-files.

De Raad van Europa kondigde woensdag al aan Jaglands diplomatieke immuniteit op te heffen vanwege de gevonden documenten.