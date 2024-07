Natte zomer is ook goed nieuws: weinig meldingen blauwalg

DEN HAAG (ANP) - Het aanhoudende natte weer van de afgelopen tijd heeft ook een positieve kant: er zijn dit jaar maar weinig waarschuwingen voor blauwalg in zwemwateren.

Blauwalg komt van nature voor in waterbodems, maar kan onder de juiste omstandigheden gaan woekeren en een blauwgroene drijflaag vormen. Mensen en dieren kunnen daar last van krijgen, variërend van huid- en oogirritaties tot leverschade, ademhalingsproblemen en zelfs verlammingsverschijnselen.

"Blauwalg groeit bij een combinatie van aaneengesloten hoge temperaturen en weinig doorstroming. Door een grote hoeveelheid voedingsstoffen als stikstof en fosfaten in het water kan blauwalg gaan woekeren", legt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen uit. "Het is een cocktail die maakt dat blauwalg gaat floreren."

Dip

Door de hoeveelheid regen die is gevallen zijn veel wateren meer in beweging dan vaak in de zomer het geval is. "Daardoor is er heel veel aanvoer van water en waterschappen pompen dat weg naar rivieren of de zee, dus er is veel doorstroming", zegt de woordvoerder.

In de afgelopen jaren nam het aantal meldingen van blauwalg juist steeds toe. "Dit jaar zie je een dip in die cijfers. Maar augustus en september kunnen nog droog en warm worden en dan kan het zo veranderen."