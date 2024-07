VN-fonds: nog steeds lopen te veel mensen hiv op

GENÈVE (ANP) - Ongeveer 1,3 miljoen mensen wereldwijd zijn vorig jaar besmet geraakt met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Dat is aanzienlijk minder dan ruim tien jaar geleden, maar nog altijd meer dan drie keer zo hoog als de internationale doelstellingen. Wereldleiders hadden met elkaar afgesproken dat ze maatregelen zouden nemen om het aantal nieuwe besmettingen volgend jaar te beperken tot hooguit 370.000.

VN-organisatie UNAIDS maakt zich zorgen over de cijfers die ze maandag naar buiten heeft gebracht. Bezuinigingen en discriminerende antihomowetten "brengen de gemaakte vooruitgang in gevaar", aldus de organisatie.

Het aantal nieuwe besmettingen in Afrika ten zuiden van de Sahara daalt snel. Daar zijn nu minder nieuwe infecties dan in de rest van de wereld, en dat is voor het eerst.