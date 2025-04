Natuur & Milieu: schade door industrie minimaal 7 miljard euro

UTRECHT (ANP) - De milieu- en gezondheidsschade door de Nederlandse industrie loopt jaarlijks op tot minimaal 7 miljard euro, stelt Natuur & Milieu na eigen onderzoek. Daarvoor heeft de milieuorganisatie de uitstoot geanalyseerd van 483 bedrijven. Met een rekenmethode van onderzoeksbureau CE Delft kon de organisatie daar een kostenplaatje aan hangen.

Zo leidt de uitstoot van onder meer CO2, zwaveldioxiden en fijnstof tot aanzienlijke schade in de leefomgeving, legt programmaleider industrie Michèlle Prins van Natuur & Milieu uit. "Dat gaat om gezondheidskosten, bijvoorbeeld omdat bepaalde stoffen ziektes veroorzaken of kunnen leiden tot vroegtijdige sterfte. Maar het leidt ook tot economische kosten. Door de verstoring van ecosystemen kan bijvoorbeeld de opbrengst uit de landbouw verminderen."

Natuur & Milieu signaleert dat 2 procent van de onderzochte bedrijven samen 75 procent van de totale schade aanricht. De milieuorganisatie wijst onder andere op Tata Steel IJmuiden en de Shell-raffinaderij in Pernis Rotterdam. De uitstoot die de bedrijven zelf hebben opgegeven in de Emissieregistratie leidt tot respectievelijk 1,1 miljard euro en 729 miljoen euro schade per jaar.

De milieuorganisatie vindt het daarom vooral tijd dat de overheid vergunningen van bedrijven aanpast. "De uitstoot die bedrijven veroorzaken is toegestaan binnen de vergunningverlening, terwijl dit ondertussen zoveel schade en ziekte veroorzaakt", zegt Prins. "De Nederlandse burgers worden nu niet goed beschermd."

In het onderzoek zijn energiebedrijven en afvalverwerkingsinstallaties niet meegenomen, ondanks dat ook deze uitstoot kunnen veroorzaken.

Ook wijst Prins erop dat sommige stoffen nog niet zijn meegenomen in het rapport, zoals PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). "Het handboek van CE Delft heeft voor deze stoffen nog niet kunnen bepalen hoeveel deze schade kost." Onder PFAS vallen tal van chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

Natuur & Milieu overhandigt het rapport dinsdag aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, samen met KWF Kankerbestrijding, Longfonds, MVO Nederland, Gezondheidop1 en omwonendenorganisaties rondom Tata Steel en Chemelot.